Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер был арестован за незаконное хранение оружия

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер был арестован ночью 2 мая, сообщает TMZ.

По данным источника, задержание произошло после того, как полицейский остановил затонированную машину со скрытыми номерами. Почувствовав запах марихуаны сотрудники правопорядка нашли также незарегистрированный пистолет.

Уточняется, что боксер вел себя вежливо, внес залог и вышел утром из тюрьмы.

Сам Уайлдер прокомментировал происшествие в социальных сетях следующими словами: «Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть. Конец».

Добавим, что свой крайний бой Уайлдер провел 15 октября, когда нокаутировал финского боксера Роберта Хелениуса.