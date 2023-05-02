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Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер был арестован за незаконное хранение оружия

Спортсмен объяснился.
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер был арестован за незаконное хранение оружия
02 мая 2023 21:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер был арестован ночью 2 мая, сообщает TMZ.

По данным источника, задержание произошло после того, как полицейский остановил затонированную машину со скрытыми номерами. Почувствовав запах марихуаны сотрудники правопорядка нашли также незарегистрированный пистолет.

Уточняется, что боксер вел себя вежливо, внес залог и вышел утром из тюрьмы.

Сам Уайлдер прокомментировал происшествие в социальных сетях следующими словами: «Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть. Конец».

Добавим, что свой крайний бой Уайлдер провел 15 октября, когда нокаутировал финского боксера Роберта Хелениуса.

источник: TMZ.com
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер был арестован за незаконное хранение оружия
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер был арестован за незаконное хранение оружия
Спортсмен объяснился.
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