Полиция арестовала Деонтея Уайлдера и выдвинула ему серьезные обвинения

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер арестован полицией Лос-Анджелеса.

По информации телеграм-канала «Ударные новости», машина боксера была остановлена полицейским патрулем. В результате ее досмотра у спортсмена был обнаружен пистолет калибра девять мм. Таким образом, стражи порядка вменяют Уайлдеру статью о незаконном приобретении и хранении оружия.

Кроме того, в отчете сотрудников правоохранительных органов указано, что в автомобиле стоял запах жженой марихуаны.

Уайлдер не оказывал сопротивления представителям власти.