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Полиция арестовала Деонтея Уайлдера и выдвинула ему серьезные обвинения

Экс-чемпион попался на употреблении наркотиков и незаконном хранении оружия.
03 мая 2023 07:18
автор: Александр Шульгин

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер арестован полицией Лос-Анджелеса.

По информации телеграм-канала «Ударные новости», машина боксера была остановлена полицейским патрулем. В результате ее досмотра у спортсмена был обнаружен пистолет калибра девять мм. Таким образом, стражи порядка вменяют Уайлдеру статью о незаконном приобретении и хранении оружия.

Кроме того, в отчете сотрудников правоохранительных органов указано, что в автомобиле стоял запах жженой марихуаны.

Уайлдер не оказывал сопротивления представителям власти.

Полиция арестовала Деонтея Уайлдера и выдвинула ему серьезные обвинения
Экс-чемпион попался на употреблении наркотиков и незаконном хранении оружия.
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