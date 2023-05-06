RCC Boxing Promotions готовит для зрителей шоу перед боем между Курбановым и Соро

Компания RCC Boxing Promotions готовит для зрителей специализированное шоу, которое предварит отборочный бой между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро, сообщают в организации.

По данным источника, вокруг ринга вырастут тысячи деревьев и создадут атмосферу для полного погружения. Команда по CG-графике, световому оформлению и монтажу больше месяца работала над «оранжереей», которая выйдет за рамки светодиодного экрана в оформлении площадки и продолжит сюжетную линию предыдущего турнира с участием Черного Льва.

Бой между Курбановым и Соро состоится 6 мая в Екатеринбурге. Победитель этой пары сможет сразиться с действующим чемпионом мира и оспорить титул в следующем поединке.

Также в рамках турнира можно будет увидеть бой олимпийского чемпиона Евгения Тищенко, который сразится с экс-чемпионом Европы Ивом Нгабу, а также поединок между Жорой Амазаряном и экс-претендента на титул чемпиона мира Франсиско Фонсеки.