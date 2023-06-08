Арум заявил, что ни при каких условиях не будет устраивать бой между Биволом и Бетербиевым

Известный промоутер Боб Арум рассказал, почему не хочет устраивать бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

По словам менеджера, он не собирается противоречить руководству WBC, объявившему о недопуске российских боксеров.

«Такая точка зрения мне очень близка. Поэтому я не собираюсь работать и организовывать бой Бивола с Бетербиевым любой ценой. Вы можете сказать, что Бетербиев россиянин, но нет, это не совсем так. Он 14 лет живёт в Канаде, у него канадский паспорт. Так что представляет он Канаду. Не хочу хоть каким-то образом поддерживать Россию и аплодирую главе WBC Маурисио Сулейману за его позицию», – приводит слова Арума Boxing247.

Напомним, россиянин Дмитрий Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA. За всю карьеру он провел 21 бой, одержав 21 победу, 11 из которых – нокаутом. Что касается Бетербиева, то уроженец Хасавюрта владеет поясами по версиям WBO, WBC и IBF. В его активе 19 побед в 19 боях.