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Агент Нганну заявил, что его клиент заработает за бой с Фьюри больше, чем во время карьеры в UFC

Фрэнсис покинул промоушен в 2022 году.
13 июля 2023 23:27
автор: Максим Скороходов

Маркель Мартин, агент бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, раскрыл финансовые подробности его боя против чемпиона WBC в аналогичной категории Тайсона Фьюри.

«Сумку с деньгами тяжело будет унести из банка. Мы счастливы, в этом бою Фрэнсис заработает больше, чем за все свои поединки в UFC. Даже будучи чемпионом, ему пришлось бы драться несколько раз только для того, чтобы приблизиться к этой сумме», произнес агент в эфире YouTube-канала MMAFightingonSBN.

По данным журналиста Майка Коппинджера, бой состоится 28 октября и пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Фьюри провел 34 боя, одержал 33 победы при одной ничьей. Нганну, покинувший UFC из-за разногласий по контракту, провёл в ММА 20 боёв и одержал 17 побед.

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