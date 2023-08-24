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Альберт Батыргазиев 20 октября в Перми встретится с Эндером Луцесом на турнире Ural FC

Первый турнир лиги по профессиональному боксу.
24 августа 2023 12:09

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) анонсирует свой первый турнир по профессиональному боксу, который пройдет 20 октября в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России.

В главном бою на ринг выйдет олимпийский чемпион-2020, четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6), которому в 10-раундовом поединке в легком весе будет противостоять непобежденный венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16).

Бытаргазиев возглавляет рейтинг российских легковесов на авторитетном портале BoxRec, титулованный боксер также занимает восьмую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Батыргазиев уже имеет опыт «порчи» идеальной статистики своих оппонентов. Так, в своем последнем бою олимпийский чемпион-2020 в конце июля в Ханты-Мансийске единогласным решением судей одолел Франсиса Фромету из Доминиканской Республики, который выходил на бой с 25-летним Батыргазиевым с рекордом 17-0.

На BoxRec 24-летний Луцес возглавляет рейтинг среди боксеров из Венесуэлы, но во втором полулегком весе. Луцес дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и уже добился двадцати побед, а особое внимание на себя обращает процент досрочных побед — 16 из 20. В основном все бои Луцеса прошли на территории Венесуэлы, он также по разу выезжал в Австралию и Аргентину. В 2023 году Луцес, как и Батыргазиев, провел два успешных поединка.

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