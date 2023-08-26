Россиянин Мадиев в шоу «Однажды в ринге» встретится с Абдукахоровым из Узбекистана

Российский боксёр Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) 31 августа в Москве встретится с Кудратилло Абдукахоровым (18-2, КО 10) из Узбекистана. Этот 8-раундовый бой в среднем весе возглавит очередное шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

В последний раз 28-летний Мадиев выходил на ринг в феврале в Москве, когда свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. До этого россиянин в августе 2022 года в Дербенте победил соотечественника Евгения Терентьева техническим нокаутом в первом раунде.

Абдукахоров во второй раз будет боксировать на территории России – в июле 2017 года 29-летний боксёр единогласным решением судей победил россиянина Дмитрия Михайленко в поединке за пояс WBC Silver. Последние пять боев с участием Абдукахорова прошли в США.

В со-главном событии состоится второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе между известными в поп-индустрии бойцами Максимом «ВДВ» Фёдоровым и Исламом «Джанго» Жангоразовым. Победителя этой пары в решающем поединке уже ждёт Александр «Север» Северин.

В 8-раундовом бою в первом полусреднем весе Эльнур Самедов (17-1, КО 7) встретится с Музаффаром Расуловым (10-3, КО 7) из Узбекистана. Шигабудин Алиев (10-0-1, КО 7) проведёт 6-раундовый бой в первом тяжелом весе с Александром Зубковым (8-7, КО 7).

В ринге состоится ещё одно противостояние между бойцами из поп-индустрии – тяжеловес Ислам «Мучитель» Каримов в 4-раундовом поединке встретится с Александром Куричем.

В прямом эфире турнир будет показан на телеканале «Матч ТВ».