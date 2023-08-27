Команда британца Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком

Промоутер боксера из Великобритании Даниэля Дюбуа заявил, что будет подавать апелляцию после боя подопечного с украинцем Александром Усиком.

Отметим, что обладатель трех титулов одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. В пятом раунде Усик пропустил мощный удар в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса). Украинец взял длительный тайм-аут.

Усик был близок к катастрофе. Судья спас украинца от апсета века

«Он выиграл, если бы ему разрешили продолжить бой, он бы выиграл. Мы будем обжаловать это решение», — цитирует Фрэнка Уоррена talkSPORT.

Добавим, что Усик защитил титулы, одержав 21-ю победу в карьере.