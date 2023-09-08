Тайсон Фьюри обвинил Усика в жульничестве во время поединка против Дюбуа

Действующий чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри в очередной раз задел украинского боксера Александра Усика.

На этот раз он обвинил его в жульничестве во время поединка против Даниэля Дюбуа.

«Усик жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это был не удар ниже пояса. Усик проиграл, его побил Дюбуа», — цитирует Фьюри спортивный обозреватель Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Напомним, в поединке против Дюбуа украинский боксер пропустил удар в область пояса в пятом раунде. Усик рухнул на пол, а судья посчитал, что это был удар ниже пояса, поэтому дал украинцу время на восстановление. Дюбуа и его команда считают, что этот удар был нанесен по всем правилам.