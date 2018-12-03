Егор Мехонцев: Может людей из МОК боксеры в детстве обижали?

Бокс 03 декабря 2018 19:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) заморозить планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.

- Можете считать меня циником, но то, что происходит между МОК и АИБА, – это борьба за деньги. Это очень плохо, грязно и губит спорт. Бокс присутствует в олимпийской программе, начиная с самых первых Игр в Древней Греции.

Сейчас компания каких-то людей из МОК лишает спортсменов мечты, возможно, главной цели в жизни. Если брать меня, то я полжизни шел к олимпийской медали. 20 лет я просыпался каждый день и думал об этой победе. Просыпался с олимпийской мечтой и засыпал с ней.

И сейчас шайка людей принимает такое решение. Некоторые из них вообще далеки от спорта. А другие, возможно, просто не любят бокс. Может, их боксеры обижали в детстве. У каждого из них свое субъективное мнение.

Я думаю, что люди из МОК приняли свое решение, исходя из корыстных соображений. Это ведет к разрушению нашего вида спорта и всего олимпийского движения. Исключение бокса из олимпийской программы – это трагедия, но я верю, что ее можно избежать. Верю, что в 2020-м году мы включим свои телевизоры и поболеем за красивый бокс и наших спортсменов, - сказал Мехонцев.