Менеджер Уайлдера: Реванш с Фьюри был бы более логичным, чем бой с Джошуа

Бокс 03 декабря 2018 21:02 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

Бой между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри закончился вничью.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель считает, что реванш с Фьюри более предпочтительный вариант, чем объединительный бой с Энтони Джошуа.

«На данный момент неизвестно что ждет нас дальше. Я уверен, что реванш с Тайсоном Фьюри был бы более логичным следующим шагом, чем бой с Энтони Джошуа.

Уайлдер смог дважды уронить Фьюри. Я был очень удивлен, что Тайсон поднялся на ноги в 12-м раунде. Я подскочил в угол, потому что думал, что все закончено. Но Фьюри встал. После такого боя, думаю, Джошуа испугался Уайлдера», - цитирует менеджера BoxingScene.