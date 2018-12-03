Менеджер Уайлдера: Реванш с Фьюри был бы более логичным, чем бой с Джошуа - Советский спорт
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    • Бокс03 декабря 2018 21:02Источник: Boxing SceneАвтор: Сметанникова Дарья

    Менеджер Уайлдера: Реванш с Фьюри был бы более логичным, чем бой с Джошуа

    Бой между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри закончился вничью.

    Менеджер Уайлдера Шелли Финкель считает, что реванш с Фьюри более предпочтительный вариант, чем объединительный бой с Энтони Джошуа.

    «На данный момент неизвестно что ждет нас дальше. Я уверен, что реванш с Тайсоном Фьюри был бы более логичным следующим шагом, чем бой с Энтони Джошуа.

    Уайлдер смог дважды уронить Фьюри. Я был очень удивлен, что Тайсон поднялся на ноги в 12-м раунде. Я подскочил в угол, потому что думал, что все закончено. Но Фьюри встал. После такого боя, думаю, Джошуа испугался Уайлдера», - цитирует менеджера BoxingScene.

    #джошуа энтони#фьюри тайсон#уайлдер деонтей
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