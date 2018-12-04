Тайсон Фьюри: Мы должны дать Британии самый большой бой – это я против Джошуа - Советский спорт
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    • Бокс04 декабря 2018 14:08Источник: Boxing SceneАвтор: Гичунцев Артур

    Тайсон Фьюри: Мы должны дать Британии самый большой бой – это я против Джошуа

    1 декабря британец провел поединок против американца Деонтея Уайлдера, который завершился вничью.

    Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о планах на будущее.

    "Мне кажется, что Уайлдер будет избегать второго боя. С каждым днем я становлюсь лучше и могу победить.

    Мы должны дать Британии самый большой бой – это я против Джошуа. Давайте сделаем это! Вся страна хочет увидеть этот поединок. Единственные, кто против, это представители Джошуа", – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

    В крайнем бою Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина.

    #фьюри тайсон#джошуа энтони#уайлдер деонтей
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