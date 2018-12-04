Тайсон Фьюри: Мы должны дать Британии самый большой бой – это я против Джошуа

Бокс 04 декабря 2018 14:08 Источник: Boxing Scene Автор: Гичунцев Артур

1 декабря британец провел поединок против американца Деонтея Уайлдера, который завершился вничью.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о планах на будущее.

"Мне кажется, что Уайлдер будет избегать второго боя. С каждым днем я становлюсь лучше и могу победить.

Мы должны дать Британии самый большой бой – это я против Джошуа. Давайте сделаем это! Вся страна хочет увидеть этот поединок. Единственные, кто против, это представители Джошуа", – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

В крайнем бою Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина.