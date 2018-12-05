Эдди Хирн: Фьюри победил Уайлдера с преимуществом в два очка, но лучший тяжеловес - Джошуа - Советский спорт
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Бокс05 декабря 2018 08:43Источник: BBCАвтор: Спирин Дмитрий

Эдди Хирн: Фьюри победил Уайлдера с преимуществом в два очка, но лучший тяжеловес - Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн поделился впечатлениями от боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

- Фьюри произвел на меня очень большое впечатление. Я считаю, что он выиграл с преимуществом в два очка. Но мы не согласны с мнением людей, который считают, что Джошуа уже не сильнейший в супертяжелом весе, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать то, что Джошуа лучший, - цитирует Хирна BBC.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером официально закончился вничью, что позволило американцу сохранить чемпионский пояс WBC.

Эдди Хирн представляет интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF британца Энтони Джошуа.

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