Деонтей Уайлдер: Хочу второй бой с Фьюри как можно быстрее, даже не думал о Джошуа

Бокс 05 декабря 2018 09:53 Источник: AFP Автор: Спирин Дмитрий

Чемпион WBC тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что его первоочередной целью является повторный поединок с Тайсоном Фьюри.

- Я готов сделать это еще раз. Моя главная цель - это Тайсон Фьюри. Хочу как можно быстрее второго боя с ним. Это по-прежнему крупнейший бой в тяжелом весе, самый зрелищный бой, и мы готовы дать зрителям то, что они хотят видеть. Он восстал из ада, и я хочу вернуть его обратно. Обе стороны хотят этого. Я не хочу, чтобы он или я проводили какие-то другие бои. Я хочу еще раз встретиться с Тайсоном Фьюри как можно быстрее.

Я даже не думал о Джошуа. Они получают то, что заслуживают. Они считали себя единственными людьми в боксе или, по крайней мере, в тяжелом весе, которыми интересуется публика. Нам больше нет до них дела. У них была возможность. У них было четыре месяца на это. Но они обманули поклонников бокса. Их эго оказалось важнее. Так что пусть продолжают драться с боксерами второго эшелона, - заявил Уайлдер.

Первый поединок между Уайлдером и Фьюри 1 декабря завершился вничью, что позволило американцу сохранить титул WBC.

При этом, экс-чемпион мира Леннокс Льюис, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн и ряд других авторитетных лиц в боксерском сообществе убеждены, что Тайсон Фьюри заслуживал победы.

Напомним, Джошуа владеет чемпионскими поясами WBA. WBO и IBF в тяжелом весе.