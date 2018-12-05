Чемпионат мира по боксу 2019 года среди мужчин пройдет в сентябре в Екатеринбурге

Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в сентябре 2019 года в Екатеринбурге. Решение о месте проведения состязаний принято Федерацией бокса России по предложению Свердловской области.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отметил важность принятого решения для региона, страны и мирового сообщества в целом, так как чемпионат будет предолимпийским.

«Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта. И предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», - подчеркнул Кремлёв.

Губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что Екатеринбург стремиться стать столицей единоборств в России, центром подготовки спортсменов международного класса, и что в столице Урала созданы все условия для проведения соревнований самого высокого международного уровня.

«С каждым годом боевые искусства, в том числе бокс, завоевывают все больше новых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердловской области. Мы видим растущий интерес уральцев к боевым искусствам, в том числе по статусным соревнованиям, которые все чаще проводятся на Среднем Урале. Я благодарю Федерацию бокса России и лично Умара Кремлёва за поддержку этого вида спорта на Урале и поддержку нашего предложения провести в Свердловской области чемпионат мира. У нас большой опыт проведения самых статусных международных соревнований. Для отличной организации чемпионата мира у нас созданы все условия», – заявил Евгений Куйвашев.

Ожидается, что основной площадкой для проведения самих соревнований станет международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», в том числе и новый конгресс-центр, где благодаря современному техническому оснащению и высокому уровню безопасности смогут комфортно разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсмены смогут провести профессиональные высококлассные поединки.

Бокс традиционно является одним из самых любимых видов спорта уральцев. В настоящее время более 10 тысяч жителей региона занимаются боксом, из них 3,5 тысячи – это дети и подростки.

Напомним также, что по соглашению, подписанному Евгением Куйвашевым и Умаром Кремлёвым, в пяти муниципалитетах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице – будут созданы Центры бокса, в которых смогут заниматься любители спорта всех возрастов и квалификаций.