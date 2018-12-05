Деонтей Уайлдер: Надеюсь, Фьюри не будет принимать других боев и мы проведем реванш

Бокс 05 декабря 2018 18:29 Источник: Boxing Scene Автор: Гичунцев Артур

Первый поединок прошел 1 декабря.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер выразил желание провести еще один бой против британца Тайсона Фьюри.

"Готов дать второй шанс Фьюри. Мы должны, как можно скорее провести еще один бой. Этого хотят фанаты. Нужно покончить с разговорами. Думаю, обе команды в этом заинтересованы.

Что касается первого поединка, то это был отличный бой, и сейчас начинается раскрутка второго. Фьюри не стоит переживать за меня, я не буду принимать других боев. Надеюсь, он поступит также", – цитирует американца Boxing Scene.

Напомним, поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, прошел всю дистанцию и завершился вничью.