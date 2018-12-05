Александр Гвоздик: Если бы не Усик и Ломаченко, то я бы не стал профессионалом - Советский спорт
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    • Бокс05 декабря 2018 20:02Источник: «Обозреватель»Автор: Гичунцев Артур

    Александр Гвоздик: Если бы не Усик и Ломаченко, то я бы не стал профессионалом

    В крайнем бою украинец завоевал титул, победив канадца Адониса Стивенсона.

    Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, какую роль в его карьере сыграли Василий Ломаченко и Александр Усик.

    "Во многом большая заслуга Усика и Ломаченко в том, что я в принципе стал профессиональным боксёром. Ведь после Олимпийских игр планировал вообще завязывать с боксом и заниматься чем-то другим.

    Но ребята выступили для меня примером, подписав профи-контракты. И я тоже подумал, почему бы так же не попробовать? Так что если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом", – приводит слова Александра Гвоздика «Обозреватель».

    #усик александр#ломаченко василий#гвоздик александр
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