Александр Гвоздик: Если бы не Усик и Ломаченко, то я бы не стал профессионалом

Бокс 05 декабря 2018 20:02 Источник: «Обозреватель» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем бою украинец завоевал титул, победив канадца Адониса Стивенсона.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, какую роль в его карьере сыграли Василий Ломаченко и Александр Усик.

"Во многом большая заслуга Усика и Ломаченко в том, что я в принципе стал профессиональным боксёром. Ведь после Олимпийских игр планировал вообще завязывать с боксом и заниматься чем-то другим.

Но ребята выступили для меня примером, подписав профи-контракты. И я тоже подумал, почему бы так же не попробовать? Так что если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом", – приводит слова Александра Гвоздика «Обозреватель».