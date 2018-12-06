Деонтей Уайлдер – о бое с Фьюри: Я был взволнован из-за за яростного боления фанатов - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Чэн Тоу
    Торос
    1
    2
    • Бокс06 декабря 2018 14:55Источник: Boxing SceneАвтор: Гичунцев Артур

    Деонтей Уайлдер – о бое с Фьюри: Я был взволнован из-за за яростного боления фанатов

    Напомним, поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, прошел всю дистанцию и завершился вничью.

    Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свой бой против британца Тайсона Фьюри.

    "Я не чувствую, что Фьюри забрал мой титул. Да, он показал отличное выступление, но претендент должен забрать пояс у чемпиона. Он этого не сделал.

    С другой стороны, я видел, что он не испытывает какого-либо давления. А я был взволнован из-за за яростного боления фанатов. Я волновался, но чувствовал, что победа за мной", – приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

    #фьюри тайсон#уайлдер деонтей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта