Деонтей Уайлдер – о бое с Фьюри: Я был взволнован из-за за яростного боления фанатов

Бокс 06 декабря 2018 14:55 Источник: Boxing Scene Автор: Гичунцев Артур

Напомним, поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, прошел всю дистанцию и завершился вничью.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свой бой против британца Тайсона Фьюри.

"Я не чувствую, что Фьюри забрал мой титул. Да, он показал отличное выступление, но претендент должен забрать пояс у чемпиона. Он этого не сделал.

С другой стороны, я видел, что он не испытывает какого-либо давления. А я был взволнован из-за за яростного боления фанатов. Я волновался, но чувствовал, что победа за мной", – приводит слова Уайлдера Boxing Scene.