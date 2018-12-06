Александр Усик: Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист

Бокс 06 декабря 2018 15:03 Источник: Xsport Автор: Гичунцев Артур

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал обвинения в сепаратизме.

"Меня так называют за мои высказывания о моем родном городе , о моих жизненных убеждениях, по которым я живу и воспитываю своих детей.

Я вообще на такое не обращаю внимание. Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист. Это предатель какой-то, да? По двум причинам не обращаю на это внимание. Во-первых, мне вообще пофиг, что про меня говорят. Я знаю, что мне нужно делать, знаю свой круг общения, кто меня поддерживает, кто за меня.

А, во-вторых, это сущность людей, они хотят меня задеть словом, хотят меня как-то обозвать, чтобы я про них тоже в ответ что-то сказал. Но меня с детства учили, что нельзя отвечать на злость злом, нужно любовью и прощением. Мы же не знаем, может, он обиделся на что-то", – приводит слова Усика Xsport.