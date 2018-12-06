Александр Усик: Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Чэн Тоу
    Торос
    1
    2
    • Бокс06 декабря 2018 15:03Источник: XsportАвтор: Гичунцев Артур

    Александр Усик: Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист

    Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал обвинения в сепаратизме.

    "Меня так называют за мои высказывания о моем родном городе , о моих жизненных убеждениях, по которым я живу и воспитываю своих детей.

    Я вообще на такое не обращаю внимание. Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист. Это предатель какой-то, да? По двум причинам не обращаю на это внимание. Во-первых, мне вообще пофиг, что про меня говорят. Я знаю, что мне нужно делать, знаю свой круг общения, кто меня поддерживает, кто за меня.

    А, во-вторых, это сущность людей, они хотят меня задеть словом, хотят меня как-то обозвать, чтобы я про них тоже в ответ что-то сказал. Но меня с детства учили, что нельзя отвечать на злость злом, нужно любовью и прощением. Мы же не знаем, может, он обиделся на что-то", – приводит слова Усика Xsport.

    #усик александр
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта