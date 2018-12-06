Боб Арум: Смотрел бой Фьюри и Уайлдера вместе с Усиком и Ломаченко. Мы считаем, что победил Тайсон - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Кубок Италии
    4-й раунд
    доп. время
    Дженоа
    Виртус Энтелла
    3
    2
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    окончен
    Эйбар
    Спортинг Хихон
    2
    2
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    окончен
    Уэска
    Атлетик Б
    0
    4
  • Румыния - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Конкордия
    Университатя Кр
    1
    3
  • Нидерланды - Эредивизия
    11-й тур
    1-й тайм
    Фейеноорд
    ВВВ-Венло
    0
    0
  • Кубок Италии
    4-й раунд
    начало в 22:45
    Торино
    Зюйдтироль
    0
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    начало в 22:45
    Бетис
    Расинг
    0
    0
  • Кубок Бельгии
    1/8 финала
    начало в 22:45
    Юнион
    Кнокке
    0
    0
  • Португалия - Сегунда
    11-й тур
    начало в 23:15
    Фаренсе
    Бенфика Б
    0
    0
    • Бокс06 декабря 2018 21:30Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Боб Арум: Смотрел бой Фьюри и Уайлдера вместе с Усиком и Ломаченко. Мы считаем, что победил Тайсон

    Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе 1 декабря, прошел всю дистанцию и завершился вничью.

    Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что судьи ошиблись, решив, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уалйдером прошел на равных.

    "Смотрел этот бой вместе с Усиком, Гвоздиком и Ломаченко. Все мы считаем, что 9 раундов завершились в пользу Фьюри и только три в пользу Уайлдера.

    Конечно, это был яркий бой, который держал в напряжении. Но для всех было понятно, что Фьюри одержал победу", – приводит слова Арума Boxingtalk.

    #фьюри тайсон#уайлдер деонтей#арум боб
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта