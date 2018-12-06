Боб Арум: Смотрел бой Фьюри и Уайлдера вместе с Усиком и Ломаченко. Мы считаем, что победил Тайсон

Бокс 06 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе 1 декабря, прошел всю дистанцию и завершился вничью.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что судьи ошиблись, решив, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уалйдером прошел на равных.

"Смотрел этот бой вместе с Усиком, Гвоздиком и Ломаченко. Все мы считаем, что 9 раундов завершились в пользу Фьюри и только три в пользу Уайлдера.

Конечно, это был яркий бой, который держал в напряжении. Но для всех было понятно, что Фьюри одержал победу", – приводит слова Арума Boxingtalk.