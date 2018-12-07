Альварес не планирует выходить на третий поединок с Головкиным

Бокс 07 декабря 2018 11:15 Источник: Los Angeles Times Автор: Спирин Дмитрий

Чемпион мира в среднем весе Сауль «Канело» Альварес считает, что победа во втором бою против Геннадия Головкина окончательно определила сильнейшего средневеса мира.

«Нашей задачей было выбрасывать больше ударов, прессинговать его, чаще попадать по нему. И мы эту задачу выполнили, — заявил Альварес в интервью Los Angeles Times. — Он потерялся, когда я стал наносить все эти удары в начальных раундах. В тот вечер я был сильнее. Результат не вызывает сомнений».

«Меня не волнует, что сейчас делает Головкин. Он может делать, что хочет, — отметил Альварес, комментируя возможность подписания Головкиным контракта с DAZN, который откроет дорогу к третьему поединку между ними. — Если возникнет необходимость третьего боя, мы проведем его вне зависимости от того, с кем у него будет контракт.

Но его дела — это его проблема. Я подписал контракт с гарантией на пять лет. Сейчас нам важно организовывать самые лучшие бои и находить идеальные варианты для самых лучших боев. Мы с Головкиным сейчас идем каждый своим путем, но если встретимся снова, я буду готов. Если мы провели два боя, почему бы не провести и третий».

Альварес также сообщил, что не планирует подниматься выше второго среднего веса. «Для меня это невозможно. У соперников будет слишком большое преимущество . Даже в среднем весе у них есть это преимущество», — сказал мексиканец.

Напомним, первый бой Альвареса с Головкиным в 2017 году завершился ничьей, повторную встречу судейским решением выиграл мексиканец.