Флойд Мэйвезер: Я не дегенерат, чтобы драться с Хабибом в клетке

Бокс 07 декабря 2018 12:13 Источник: MMAjunkie Автор: Спирин Дмитрий

Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов драться с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

- Я - лицо боевых видов спорта. Будь это бокс или ММА, я - лицо всего этого. Меня даже не беспокоят эти парни. Макгрегор уже знает, что бывает в таких случаях. Хабиб не закрывает рот, о нем я тоже позабочусь, если он захочет.

Все всегда идет по-моему. Я всегда главная сторона и не буду драться по правилам ММА. Все идет по моим правилам. Я много работал, чтобы занять такое положение. Он может быть кикбоксером, но моих правил не нарушит. А если поднимет ногу, то заплатит мне. Это будет в контракте.

Я не дегенерат и не полезу в чужой вид спорта. Тогда бы я и занимался им с самого начала. Но я боксер, — цитирует Мейвезера MMA Junkie.