Флойд Мэйвезер: Я не дегенерат, чтобы драться с Хабибом в клетке - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Австралия - А-лига
    7-й тур
    1-й тайм
    Вестерн Сидней Уондерерс
    Сентрал Кост Маринерс
    0
    0
  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    начало в 12:30
    Анжи-мол.
    Спартак-мол.
    0
    0
  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    начало в 13:00
    ЦСКА-мол.
    Енисей-мол.
    0
    0
  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    начало в 13:00
    Крылья Советов-мол.
    Ростов-мол.
    0
    0
    • Бокс07 декабря 2018 12:13Источник: MMAjunkieАвтор: Спирин Дмитрий

    Флойд Мэйвезер: Я не дегенерат, чтобы драться с Хабибом в клетке

    Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов драться с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

    - Я - лицо боевых видов спорта. Будь это бокс или ММА, я - лицо всего этого. Меня даже не беспокоят эти парни. Макгрегор уже знает, что бывает в таких случаях. Хабиб не закрывает рот, о нем я тоже позабочусь, если он захочет.

    Все всегда идет по-моему. Я всегда главная сторона и не буду драться по правилам ММА. Все идет по моим правилам. Я много работал, чтобы занять такое положение. Он может быть кикбоксером, но моих правил не нарушит. А если поднимет ногу, то заплатит мне. Это будет в контракте.

    Я не дегенерат и не полезу в чужой вид спорта. Тогда бы я и занимался им с самого начала. Но я боксер, — цитирует Мейвезера MMA Junkie.

    #нурмагомедов хабиб#мэйвезер-младший флойд
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта