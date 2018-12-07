Кэти Дува: Вера в собственное мнение - это и сила, и слабость Ковалева

Бокс 07 декабря 2018 14:48 Источник: Boxing Scene Автор: Спирин Дмитрий

Кэти Дува, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, считает, что на данном этапе своей карьеры 35-летнему боксеру следует отдать себя в руки специалиста, так как собственные требования и установки уже не так эффективны.

- Сергей добился всего благодаря тому, что он не слушал тех, кто говорил ему в любителях, что он недостаточно хорош; тех, кто говорил ему в профессионалах, что никто не возьмет его на контракт. Все говорили: «Ты полутяж, никому они неинтересны». Если бы он послушал их, он бы никогда не стал тем, кто он сейчас. Он бы где-то в России крутил бы «баранку» грузовика».

Сильная сторона Сергея в том, что он никогда не опирается на чужое мнение. И это также его слабость. Посмотрим, прислушается ли он к чужому мнению. Он говорит, что прислушается, но говорить легко. Нужно делать. И это создает интригу вокруг февральского боя. Если он прислушается, если это сработает, все будет в порядке. Если он не прислушается, тогда наступит момент задуматься о завершении боксерской карьеры. Надеюсь, это сработает, - сказала Дува.

Напомним, к реваншу с колумбийцем Элейдером Альваресом Сергей Ковалев готовится под руководством американского тренера Бадди Макгирта.

В августе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом и потерял чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.