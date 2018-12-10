Тренер Головкина: Думаю, у Геннадия осталось 2-3 года

Бокс 10 декабря 2018 21:29 Источник: Boxing Scene Автор: Гичунцев Артур

За всю карьеру представитель Казахстана провел 39 боев, одержал 38 побед и потерпел одно поражение.

Абель Санчес, наставник бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, высказался о дальнейшей карьере спортсмена после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

"Время покажет, останется ли он в среднем весе или перейдёт во второй средний вес. Думаю, у Головкина осталось 2-3 года. Я хотел бы, чтоб он провел их максимально продуктивно.

Самое главное, что он по-прежнему сохранят мотивацию и работает. Если ничего не изменится, то Геннадий проведет еще 5-6 боев", – приводит слова специалиста Boxing Scene.