Владимир Хрюнов: Следующим соперником Ломаченко станет Андреев

Чемпион мира по версиям WBA и WBO встретится с непобежденным российским боксером.
Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев, сообщает «RT на русском».
«Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO», – написал Хрюнов в инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Василий Ломаченко @lomachenkovasiliy победил Педразу и защитил свои титулы @wbaboxingofficial и WBO. Следующий соперником Василия станет российский боксёр Роман Андреев @roman_andreev1986 🇷🇺 возглавляющий рейтинг WBO . Roman Andreev next opponent to Vasily Lomachenko @trboxing
Публикация от Vlad Hrunov (@vladhrunov)
Напомним, в последнем поединке в ночь с 8 на 9 декабря 30-летний Ломаченко победил Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико и объединил титулы WBO и WBA.
На счету украинца 13 поединков, в 12 из которых он одержал победу. У 31-летнего Андреева 22 боя и ни одного поражения.