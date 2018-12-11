Владимир Хрюнов: Следующим соперником Ломаченко станет Андреев - Советский спорт
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    • Бокс11 декабря 2018 12:34Автор: Липкин Антон

    Владимир Хрюнов: Следующим соперником Ломаченко станет Андреев

    Чемпион мира по версиям WBA и WBO встретится с непобежденным российским боксером.

    Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев, сообщает «RT на русском».

    «Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO», – написал Хрюнов в инстаграме.

    Напомним, в последнем поединке в ночь с 8 на 9 декабря 30-летний Ломаченко победил Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико и объединил титулы WBO и WBA.

    На счету украинца 13 поединков, в 12 из которых он одержал победу. У 31-летнего Андреева 22 боя и ни одного поражения.

    #ломаченко василий#андреев роман#хрюнов владимир#WBA#WBO
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