Владимир Хрюнов: Следующим соперником Ломаченко станет Андреев

Бокс 11 декабря 2018 12:34 Автор: Липкин Антон

Чемпион мира по версиям WBA и WBO встретится с непобежденным российским боксером.

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев, сообщает «RT на русском».

«Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO», – написал Хрюнов в инстаграме.

Напомним, в последнем поединке в ночь с 8 на 9 декабря 30-летний Ломаченко победил Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико и объединил титулы WBO и WBA.

На счету украинца 13 поединков, в 12 из которых он одержал победу. У 31-летнего Андреева 22 боя и ни одного поражения.