Сергей Ковалев: Если Усик встретится с Джошуа, то кто победит? Александр - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 00начало в 20:55
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    ХК Тамбов
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 20:55
    Галатасарай
    Порту
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Монако
    Боруссия Д
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Барселона
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Интер М
    ПСВ Эйндховен
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Ливерпуль
    Наполи
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Црвена Звезда
    ПСЖ
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Брюгге
    Атлетико М
    0
    0
    • Бокс11 декабря 2018 19:35Источник: XsportАвтор: Гичунцев Артур

    Сергей Ковалев: Если Усик встретится с Джошуа, то кто победит? Александр

    В крайнем бою Усик победил нокаутом в восьмом раунде британца Тони Белью.

    Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик победит обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

    "Если Усик встретится с Джошуа, то кто победит? Усик, потому что он вообще не устает. Он работает и работает. Я никогда не видел, чтобы Александр устал. Он всегда активен и в отличных кондициях.

    Я думаю, он может добыть победу с Джошуа, но Энтони тоже отличный чемпион: большой и сильный. Все будет зависеть от того, кто как будет двигаться в ринге", – приводит слова россиянина Xsport.ua со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

    #усик александр#джошуа энтони#ковалев сергей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта