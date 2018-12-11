Сергей Ковалев: Если Усик встретится с Джошуа, то кто победит? Александр

Бокс 11 декабря 2018 19:35 Источник: Xsport Автор: Гичунцев Артур

В крайнем бою Усик победил нокаутом в восьмом раунде британца Тони Белью.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик победит обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

"Если Усик встретится с Джошуа, то кто победит? Усик, потому что он вообще не устает. Он работает и работает. Я никогда не видел, чтобы Александр устал. Он всегда активен и в отличных кондициях.

Я думаю, он может добыть победу с Джошуа, но Энтони тоже отличный чемпион: большой и сильный. Все будет зависеть от того, кто как будет двигаться в ринге", – приводит слова россиянина Xsport.ua со ссылкой на YouTube-канал EsNews.