Ковалев назвал лучшего боксера планеты

Бокс 11 декабря 2018 20:47 Источник: Xsport Автор: Гичунцев Артур

В крайнем бою украинец победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. Таким образом, он одержал 12-ю победу (из них 9 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко является лучшим боксером планеты. Такое мнение выразил россиянин Сергей Ковалев.

"Ломаченко – первый. Также Кроуфорд, Спенс очень хорош, Усик. Фьюри показал очень интересный бой в последнем поединке, но я не видел его целиком, только хайлайты", – приводит слова россиянина Xsport.ua со ссылкой на YouTube-канал EsNews.