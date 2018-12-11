Ковалев назвал лучшего боксера планеты - Советский спорт
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    • Бокс11 декабря 2018 20:47Источник: XsportАвтор: Гичунцев Артур

    Ковалев назвал лучшего боксера планеты

    В крайнем бою украинец победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. Таким образом, он одержал 12-ю победу (из них 9 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.

    Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко является лучшим боксером планеты. Такое мнение выразил россиянин Сергей Ковалев.

    "Ломаченко – первый. Также Кроуфорд, Спенс очень хорош, Усик. Фьюри показал очень интересный бой в последнем поединке, но я не видел его целиком, только хайлайты", – приводит слова россиянина Xsport.ua со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

    #ковалев сергей#ломаченко василий
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