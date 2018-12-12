Тедди Атлас: Ломаченко показал свое величие, доминируя в бою с Педрасой - Советский спорт
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    • Бокс12 декабря 2018 16:43Источник: vRINGe.comАвтор: Липкин Антон

    Тедди Атлас: Ломаченко показал свое величие, доминируя в бою с Педрасой

    Украинец победил соперника из Пуэрто-Рико и завоевал второй титул в легком весе.

    Американский тренер Тедди Атлас ответил критикам чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, которые обвиняют украинца в незрелищном стиле ведения боя с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.

    «Как это недостаточно хорош? Вы парни сумасшедшие, – приводит vRINGe.com слова Атласа. – Кто эти люди? Что эти люди хотят?

    Ломаченко проводил поединок с высоким парнем, который крупнее по своей природе. Педраса мог менять стойки. Он становился в левостороннюю стойку, чтобы нивелировать преимущество Василия. Он был умным, и он был выше.

    Когда Лома подходил к нему, тот – отходил. Он мог выживать и держаться, но Лома – отличный боец и нашел выход, нашел, как к нему подойти. Лома нашел способ доминировать в конце боя. Это величие. Бросьте, не смешите меня. Ты не можешь доминировать со всеми бойцами.

    Этот парень (Педраса) знал, что ему делать. У него было преимущество в габаритах, и он его использовал. Отличный боец и ученый Ломаченко смог выигрывать раунды. Он, может быть, проиграл всего два раунда, «засыпал» его в конце и был близок, чтобы прикончить его. Этот парень прекрасен».

    Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Ломаченко победил Педрасу в Нью-Йорке и завоевал титул WBO.

    В 11-м раунде украинец дважды отправлял соперника в нокдаун. Судьи единогласно отдали победу Ломаченко.

    #WBA#WBO#атлас тедди#ломаченко василий#педраса хосе
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