Владимир Кличко может возобновить карьеру для второго боя с Джошуа

Бокс 14 декабря 2018 16:03 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может вернуться на ринг ради боя с его клиентом Энтони Джошуа.

«Это может быть Тайсон Фьюри, может быть победитель боя между Уайтом и Чисорой, или Александр Усик, или Джаррелл Миллер. Все в игре. Владимир Кличко? Он хочет вернуться. Считает, что может побить всех в супертяжелом весе», - цитирует Хирна Boxing Scene.

42-летний украинец завершил карьеру в августе 2017 года. В апреле того же года Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.