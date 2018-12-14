Владимир Кличко может возобновить карьеру для второго боя с Джошуа - Советский спорт
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    • Бокс14 декабря 2018 16:03Источник: Boxing SceneАвтор: Сметанникова Дарья

    Владимир Кличко может возобновить карьеру для второго боя с Джошуа

    Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может вернуться на ринг ради боя с его клиентом Энтони Джошуа.

    «Это может быть Тайсон Фьюри, может быть победитель боя между Уайтом и Чисорой, или Александр Усик, или Джаррелл Миллер. Все в игре. Владимир Кличко? Он хочет вернуться. Считает, что может побить всех в супертяжелом весе», - цитирует Хирна Boxing Scene.

    42-летний украинец завершил карьеру в августе 2017 года. В апреле того же года Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

    #кличко владимир#джошуа энтони#хирн эдди
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