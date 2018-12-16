Сауль Альварес нокаутировал Филдинга в третьем раунде - Советский спорт
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    • Бокс16 декабря 2018 08:12Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Сауль Альварес нокаутировал Филдинга в третьем раунде

    Мексиканец Сауль Альварес одержал досрочную победу над британцем Рокки Филдингом и отобрал у него чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.

    Поединок проходил в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

    Альварес дважды отправлял соперника на настил ринга в 1 и 2 раундах ударами по корпусу. Еще два нокдауна последовали в третьей трехминутке, и рефери остановил встречу.

    Напомним, в сентябре Альварес отобрал чемпионские пояса WBC и WBA в среднем весе у Геннадия Головкина, победив судейским решением.

    В послужном списке Сауля - 51 победа, 1 поражение и 2 ничьи.

    #альварес сауль#Филдинг рокки
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