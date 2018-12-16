Сауль Альварес нокаутировал Филдинга в третьем раунде

Бокс 16 декабря 2018 08:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Мексиканец Сауль Альварес одержал досрочную победу над британцем Рокки Филдингом и отобрал у него чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.

Поединок проходил в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Альварес дважды отправлял соперника на настил ринга в 1 и 2 раундах ударами по корпусу. Еще два нокдауна последовали в третьей трехминутке, и рефери остановил встречу.

Напомним, в сентябре Альварес отобрал чемпионские пояса WBC и WBA в среднем весе у Геннадия Головкина, победив судейским решением.

В послужном списке Сауля - 51 победа, 1 поражение и 2 ничьи.