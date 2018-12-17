Энтони Джошуа: Умоляю Уайлдера о бое. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира

Бокс 17 декабря 2018 13:19 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

Британский боксер Энтони Джошуа требует боя с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

«Я готов к бою. Умоляю? Да, я умоляю его. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу этого, и, да, я умоляю.

Уайлдер в моей голове. С точки зрения цифр наш бой более прибыльный, чем его гонорар за поединок с Фьюри. Уайлдер должен рассмотреть мое предложение. Я не гоняюсь за Уайлдером, и это не значит, что я в отчаянии, но я просто говорю, что у нас обоих есть свободная дата в расписании. У него нет никаких назначенных боев, у меня тоже», - цитирует Джошуа BoxingScene.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.