Энтони Джошуа: Умоляю Уайлдера о бое. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира - Советский спорт
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    • Бокс17 декабря 2018 13:19Источник: Boxing SceneАвтор: Сметанникова Дарья

    Энтони Джошуа: Умоляю Уайлдера о бое. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира

    Британский боксер Энтони Джошуа требует боя с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

    «Я готов к бою. Умоляю? Да, я умоляю его. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу этого, и, да, я умоляю.

    Уайлдер в моей голове. С точки зрения цифр наш бой более прибыльный, чем его гонорар за поединок с Фьюри. Уайлдер должен рассмотреть мое предложение. Я не гоняюсь за Уайлдером, и это не значит, что я в отчаянии, но я просто говорю, что у нас обоих есть свободная дата в расписании. У него нет никаких назначенных боев, у меня тоже», - цитирует Джошуа BoxingScene.

    Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

    #уайлдер деонтей#джошуа энтони
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