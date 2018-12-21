Усик признан боксером года по версии ESPN

Бокс 21 декабря 2018 07:50 Источник: ESPN Автор: Гичунцев Артур

В уходящем году украинец провел 3 боя.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии ESPN.

Отмечается, что уроженец Симферополя опередил таких боксеров, как Майки Гарсия, Энтони Джошуа, Морис Хукер и еще один украинец Василий Ломаченко.

Напомним, в 2018 году 31-летний Усик провел 3 поединка и одержал три победы. В январе он пробился в финал WBSS, одолев Майриса Бриедиса, а в июле Усик победил Мурата Гассиева в финале турнира. В ноябре украинец нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью.