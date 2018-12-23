Зяки Юнисов: Амирханяну нужно стремиться туда, где платят больше денег - Советский спорт
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    • Бокс23 декабря 2018 11:54Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

    Зяки Юнисов: Амирханяну нужно стремиться туда, где платят больше денег

    Председатель совета директоров "ЮКА Промоушен" Зяки Юнисов, представляющий интересы не имеющего поражений Арама Амирханяна, озвучил ближайшие перспективы российского боксера после недавней победы над соотечественником Хусейном Байсангуровым в супер-бою за четыре престижных международных титула в первом среднем весе.

    "Мы понимаем, что теперь нужно стремиться туда, где платят больше денег. Не нужно торопиться принимать первые предложения. Важнее сейчас выждать и выбрать наилучший вариант с наибольшим гонораром. Такие предложения могут дать только в Америке или в Англии. Арам показал, что является бойцом мирового уровня, выиграв честно и достойно у действительно очень опасного и очень сильного соперника. 18 декабря в Казани мы вместе с командой профессионалов своего дела продемонстрировали, что в России можно сделать бой мирового уровня и за сравнительно скромный бюджет. На следующий день после успешного события "американцы" прислали мне контракт. Это хорошие деньги, но мы можем подождать и получить более выгодное предложение. Как говорят промоуторы, это хорошие комиссионные, а гонорар где?" - прокомментировал Юнисов.

    - Мы имеем возможность сравнивать, торговаться. Амирханян готов биться с любыми сильными соперниками, рассматривать любые бои на топ-уровне. Сейчас будет январское обновление всех рейтингов, и я думаю, что он Арам займет высокую позицию, так как до этого стоял в топ-15. А это значит, что он может бросить вызов любому чемпиону. По правилам тот, кто находится в "десятке" имеет право биться за титул чемпиона мира. В свою очередь и чемпион может выбрать любого из топ-10".

    - После боя ко мне подошли представители команды Байсангурова и спросили могут ли они рассчитывать на реванш. Я сказал да, что они могут еще раз подготовиться и сделать реванш. Как раз Амирханян сам после боя сказал, что реванш возможен. Вопрос цены и места. Он готов поехать куда угодно и снова подраться если Хусейн или его команда не будут везде говорить, что его засудили. Сейчас, думаю, в ближайшие 1,5 года шансы на победу Байсангурова будут такие же. Амирханян - боец самого высокого уровня, для которого главный противник - это он сам. Он оказался крайне неудобным для чеченского боксера. У любого другого Хусейн спокойно бы выиграл. В данной ситуации считаю проводить второй бой бессмысленно, потому что это не принесет обоим больших денег. Если бы, к примеру, у него был такой спорный бой с Геннадием Головкиным в США или с Келлом Бруком в Англии, тогда был бы смысл драться за хорошие деньги, потому что публика на этот бой собралась.

    - То, что произошло после главного боя турнира "Ринг Чемпионов - Кубок Казанского Кремля" в соцсетях, какой поток желчи вылился на судей и на "ЮКА Промоушен", меня не удивило. С грустью вспоминаю как в свое время меня обвиняли, что Денис Лебедев вырос на «мешках», что я давал ему бить заведомо слабых боксеров. Всегда в любом равном противостоянии оказываются недовольные. Все хорошо у тех, кто ничего не делает. Промоутор если хочет заработать денег, то должен раскручивать бой и раскручивать бойцов. У нас в России зритель в единоборствах образованный и искушенный. Он легко распознает мисс-матч и после этого перестанет ходить на бокс. Зачем ходить на бои, где заранее известен результат? Для хорошего шоу важно "схлестнуть" двух равноценных боксеров. В бою Амирханяна и Байсангурова мы столкнули не просто двух по-настоящему хороших профессионалов, а две личности. Зрители увидели ни с чем не сравнимый боевик, настоящий "rumble" двух мужиков".

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