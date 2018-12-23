Зяки Юнисов: Амирханяну нужно стремиться туда, где платят больше денег

Бокс 23 декабря 2018 11:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Председатель совета директоров "ЮКА Промоушен" Зяки Юнисов, представляющий интересы не имеющего поражений Арама Амирханяна, озвучил ближайшие перспективы российского боксера после недавней победы над соотечественником Хусейном Байсангуровым в супер-бою за четыре престижных международных титула в первом среднем весе.



"Мы понимаем, что теперь нужно стремиться туда, где платят больше денег. Не нужно торопиться принимать первые предложения. Важнее сейчас выждать и выбрать наилучший вариант с наибольшим гонораром. Такие предложения могут дать только в Америке или в Англии. Арам показал, что является бойцом мирового уровня, выиграв честно и достойно у действительно очень опасного и очень сильного соперника. 18 декабря в Казани мы вместе с командой профессионалов своего дела продемонстрировали, что в России можно сделать бой мирового уровня и за сравнительно скромный бюджет. На следующий день после успешного события "американцы" прислали мне контракт. Это хорошие деньги, но мы можем подождать и получить более выгодное предложение. Как говорят промоуторы, это хорошие комиссионные, а гонорар где?" - прокомментировал Юнисов.



- Мы имеем возможность сравнивать, торговаться. Амирханян готов биться с любыми сильными соперниками, рассматривать любые бои на топ-уровне. Сейчас будет январское обновление всех рейтингов, и я думаю, что он Арам займет высокую позицию, так как до этого стоял в топ-15. А это значит, что он может бросить вызов любому чемпиону. По правилам тот, кто находится в "десятке" имеет право биться за титул чемпиона мира. В свою очередь и чемпион может выбрать любого из топ-10".



- После боя ко мне подошли представители команды Байсангурова и спросили могут ли они рассчитывать на реванш. Я сказал да, что они могут еще раз подготовиться и сделать реванш. Как раз Амирханян сам после боя сказал, что реванш возможен. Вопрос цены и места. Он готов поехать куда угодно и снова подраться если Хусейн или его команда не будут везде говорить, что его засудили. Сейчас, думаю, в ближайшие 1,5 года шансы на победу Байсангурова будут такие же. Амирханян - боец самого высокого уровня, для которого главный противник - это он сам. Он оказался крайне неудобным для чеченского боксера. У любого другого Хусейн спокойно бы выиграл. В данной ситуации считаю проводить второй бой бессмысленно, потому что это не принесет обоим больших денег. Если бы, к примеру, у него был такой спорный бой с Геннадием Головкиным в США или с Келлом Бруком в Англии, тогда был бы смысл драться за хорошие деньги, потому что публика на этот бой собралась.



- То, что произошло после главного боя турнира "Ринг Чемпионов - Кубок Казанского Кремля" в соцсетях, какой поток желчи вылился на судей и на "ЮКА Промоушен", меня не удивило. С грустью вспоминаю как в свое время меня обвиняли, что Денис Лебедев вырос на «мешках», что я давал ему бить заведомо слабых боксеров. Всегда в любом равном противостоянии оказываются недовольные. Все хорошо у тех, кто ничего не делает. Промоутор если хочет заработать денег, то должен раскручивать бой и раскручивать бойцов. У нас в России зритель в единоборствах образованный и искушенный. Он легко распознает мисс-матч и после этого перестанет ходить на бокс. Зачем ходить на бои, где заранее известен результат? Для хорошего шоу важно "схлестнуть" двух равноценных боксеров. В бою Амирханяна и Байсангурова мы столкнули не просто двух по-настоящему хороших профессионалов, а две личности. Зрители увидели ни с чем не сравнимый боевик, настоящий "rumble" двух мужиков".