Матвей Коробов: Думал, что победил в бою с Чарло - Советский спорт
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    • Бокс23 декабря 2018 12:22Источник: ESPNАвтор: Сметанникова Дарья

    Матвей Коробов: Думал, что победил в бою с Чарло

    В Бруклине состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за пояс временного чемпиона WBC между американцем Джермеллом Чарло и россиянином Матвеем Коробовым.

    Победу одержал Чарло единогласным решением судей (116:112, 116:112). Коробов прокомментировал итог боя.

    «Думал, что победил в этом бою. Определенно, это был бой, который мог развернуться как в одну, так и в другую сторону. Но я уверен, люди знают, что победил я. Я один из самых избегаемых боксеров, и мне удалось показать, почему так происходит. Надеюсь, что такое выступление даст мне возможность провести еще один титульный бой», - цитирует Коробова ESPN.

    Напомним, что Коробов заменил в поединке Вилли Монро, который попался на допинге перед боем. В активе россиянина второе поражение при 28 победах.

    #коробов матвей#чарло джермелл
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