Матвей Коробов: Думал, что победил в бою с Чарло

Бокс 23 декабря 2018 12:22 Источник: ESPN Автор: Сметанникова Дарья

В Бруклине состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за пояс временного чемпиона WBC между американцем Джермеллом Чарло и россиянином Матвеем Коробовым.

Победу одержал Чарло единогласным решением судей (116:112, 116:112). Коробов прокомментировал итог боя.

«Думал, что победил в этом бою. Определенно, это был бой, который мог развернуться как в одну, так и в другую сторону. Но я уверен, люди знают, что победил я. Я один из самых избегаемых боксеров, и мне удалось показать, почему так происходит. Надеюсь, что такое выступление даст мне возможность провести еще один титульный бой», - цитирует Коробова ESPN.

Напомним, что Коробов заменил в поединке Вилли Монро, который попался на допинге перед боем. В активе россиянина второе поражение при 28 победах.