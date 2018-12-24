Владимир Хрюнов: Бой Поветкин – Уайт без сомнений станет украшением следующего года

Бокс 24 декабря 2018 00:30 Источник: «Р-Спорт»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что возможный бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может стать украшением следующего года.

– Диллиан Уайт – хороший соперник. И он, и Чисора провели хороший бой. Важно, что они смогли собрать футбольную арену. Плюс Александр, проведя два боя в Англии, стал там популярным и уважаемым как боец.

Думаю, что поединок Поветкин – Уайт станет шикарным боем, который без сомнений станет украшением следующего года, – приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».