Владимир Хрюнов: Бой Поветкин – Уайт без сомнений станет украшением следующего года - Советский спорт
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    • Бокс24 декабря 2018 00:30Источник: «Р-Спорт»

    Владимир Хрюнов: Бой Поветкин – Уайт без сомнений станет украшением следующего года

    Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что возможный бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может стать украшением следующего года.

    – Диллиан Уайт – хороший соперник. И он, и Чисора провели хороший бой. Важно, что они смогли собрать футбольную арену. Плюс Александр, проведя два боя в Англии, стал там популярным и уважаемым как боец.

    Думаю, что поединок Поветкин – Уайт станет шикарным боем, который без сомнений станет украшением следующего года, – приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».

    #поветкин александр#Уайт Диллиан#хрюнов владимир
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