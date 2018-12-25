Тренер Фьюри: Тайсон должен встретиться с победителем поединка Уайлдер – Джошуа

Бокс 25 декабря 2018 07:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

1 декабря британец провел бой против Уайлдера, который прошел всю дистанцию и завершился вничью.

Бен Дейвисон, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, хочет, чтоб его подопечный провел поединок против победителя пары Деонтей Уалйдер – Тайсон Фьюри.

«Я считаю, что им нужно встретиться сейчас. Прошло три года, но они не смогли организовать бой. Тайсон встретится с победителем этого поединка. Думаю, Фьюри стоит публично заявить об этом: «Я показал вам, как это делается, настало время вам выйти на ринг».

Второй бой против Уайлдера? Нет, не обязательно, потому что нам надо многое обдумать. Поехать снова в США – большой риск, мы уже в этом убедились. Можем провести его в Великобритании. И если так, то это должен быть бой на стадионе, что вероятно будет летом, что вероятно означает, что Тайсону нужен будет «промежуточный» поединок. Сначала нам нужно оценить ситуацию, но может ли второй бой состояться? Да, может», – сказал специалист для Boxing Social Podcast.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что он умоляет Уайлдера дать согласие на бой. При этом Джошуа отметил, что пытался договориться с Фьюри.