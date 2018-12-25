Бивол рассказал, почему украинские боксеры успешнее российских

Бокс 25 декабря 2018 17:42 Источник: Радио «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион мира во версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол объяснил, почему у Украины чемпионов в боксе больше, чем у России.

«Есть предположение. Когда все эти ребята уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого. Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами. Как я понимаю, поначалу они тренировались у отца Ломаченко, и по ним было видно, что они будут на высоких позициях в профессиональном боксе. Опять же, тут два олимпийских чемпиона — Усик и Ломаченко, один бронзовый призер Гвоздик, который достойно себя показал на Олимпийских играх.

Нельзя сказать, что любительский бокс сильнее, как и профессиональный. Это два чуть разных вида спорта. Конечно же, если у тебя есть основа любительская, тебе будет намного проще в профессионалах. Также, если ты хороший профессионал, тебе будет сложнее боксировать по любителям. Тебе просто тупо не хватит времени на раскачку и реализацию своего тактического плана. На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и все. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать», - цитирует Бивола радио «Зенит».