WBC может ввести практику внезапного взвешивания для боксеров - Советский спорт
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Бокс25 декабря 2018 21:26Источник: Allboxing.ruАвтор: Спирин Дмитрий

WBC может ввести практику внезапного взвешивания для боксеров

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует в наступающем 2019 году уделить особое внимание вопросам, связанным с весом боксеров и схемами, которые они применяют для сгонки веса.

«В 2019 году мы сделаем все возможное для решения проблем, связанных со сгонкой веса. Мы ввели процедуру, предполагающую взвешивание за 30 дней и за 7 дней до боя, но этого недостаточно», — сказал президент WBC Маурицио Сулейман, указав на недавний случай с канадцем Давидом Лемье, который попал в больницу из-за обезвоживания, пытаясь сделать вес к бою.

«WBC введет еще несколько мер, включая внезапные проверки веса боксеров вне зависимости от их местонахождения, а также перед выходом на ринг», - пообещал Сулейман.

#Всемирный боксерский совет (WBC)
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