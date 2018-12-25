Поветкин: Завязывать с боксом не собираюсь

Бокс 25 декабря 2018 21:39 Источник: «Мир бокса» Автор: Спирин Дмитрий

Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о намерении провести следующий бой в апреле 2019 года.

«Все прошло хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки. Все идет по плану. Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле», - цитирует Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, в сентябре 2018 года Александр Поветкин нокаутом проиграл чемпиону мира по трем версиям британцу Энтони Джошуа.