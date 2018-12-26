Александр Поветкин: Мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом

Бокс 26 декабря 2018 14:36 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах на 2019 год, а также подвел итоги уходящего года.

39-летний Поветкин потерпел поражение от британца Энтони Джошуа в бою за чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, который прошел в сентябре на лондонском стадионе «Уэмбли». Следующим соперником россиянина может стать Диллиан Уайт или Дерек Чисора.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не от меня.

Итогами года не огорчен. Как и хотел, встретился с чемпионом мира (Энтони Джошуа). То, что не получилось победить – это спорт», - приводит слова Поветкина РИА Новости.

Поветкин имеет в своей карьере два поражение и 34 победы. Ранее стало известно, что боксер проведет еще один-два боя до завершения карьеры.