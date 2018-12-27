Адонис Стивенсон больше не нуждается в искусственной вентиляции легких

Бокс 27 декабря 2018 15:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Состояние здоровья бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе, канадца Адониса Стивенсона улучшилось, сообщил его брат Пьер в интервью La Presse.

Экс-чемпион мира по версии WBC находится в сознании и может ограниченно контактировать с окружающими. Он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких, может приподнимать верхнюю часть туловища, а также поднимать руки и ноги.

Напомним, 1 декабря Стивенсон оказался в нокауте в поединке против украинца Александра Гвоздика в одиннадцатом раунде. После боя в раздевалке его состояние резко ухудшилось, и он был доставлен в медицинский центр CHU de Québec-Université Laval, в Квебеке, где находился в реанимации в состоянии медикаментозной комы.