Адонис Стивенсон больше не нуждается в искусственной вентиляции легких - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс27 декабря 2018 15:50Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Адонис Стивенсон больше не нуждается в искусственной вентиляции легких

Состояние здоровья бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе, канадца Адониса Стивенсона улучшилось, сообщил его брат Пьер в интервью La Presse.

Экс-чемпион мира по версии WBC находится в сознании и может ограниченно контактировать с окружающими. Он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких, может приподнимать верхнюю часть туловища, а также поднимать руки и ноги.

Напомним, 1 декабря Стивенсон оказался в нокауте в поединке против украинца Александра Гвоздика в одиннадцатом раунде. После боя в раздевалке его состояние резко ухудшилось, и он был доставлен в медицинский центр CHU de Québec-Université Laval, в Квебеке, где находился в реанимации в состоянии медикаментозной комы.

#стивенсон адонис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта