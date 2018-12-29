Александр Усик: Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски, поэтому чаще говорю по-русски - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс29 декабря 2018 11:22Источник: «Экспрес»Автор: Липкин Антон

Александр Усик: Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски, поэтому чаще говорю по-русски

Украинец пообещал вскоре начать говорить на украинском языке.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, почему публично не говорит на украинском языке.

«Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту я чаще говорю на русском», – приводит «Экспрес» слова украинского боксера.

При этом Усик заявил, что считает украинский языком своих предков, и пообещал вскоре заговорить на нем и публично.

Напомним, в 2018 году Усик стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив в финале Мурата Гассиева из России.

Добавим, что Усик родился в Симферополе.

#усик александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта