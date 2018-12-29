Александр Усик: Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски, поэтому чаще говорю по-русски

Бокс 29 декабря 2018 11:22 Источник: «Экспрес» Автор: Липкин Антон

Украинец пообещал вскоре начать говорить на украинском языке.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, почему публично не говорит на украинском языке.

«Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту я чаще говорю на русском», – приводит «Экспрес» слова украинского боксера.

При этом Усик заявил, что считает украинский языком своих предков, и пообещал вскоре заговорить на нем и публично.

Напомним, в 2018 году Усик стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив в финале Мурата Гассиева из России.

Добавим, что Усик родился в Симферополе.