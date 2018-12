Мэйвезер одержал победу над японцем Насукавой в первом раунде (видео)

Американский боксер Флойд Мэйвезер победил японца Теншина Насукаву в рамках шоу Rizin.

Встреча завершилась победой Мэйвезера в 1-м раунде. По ходу поединка его соперник трижды побывал в нокдауне, и за 50 секунд до конца раунда угол Насукавы выбросил полотенце.

Floyd Mayweather just got paid millions of dollars to destroy Tenshin in less than a round. The greatest businessman in history. #Rizin14 pic.twitter.com/a5rzupGaJq