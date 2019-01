Мэнни Пакьяо: В отличие от Мэйвезера, я дерусь с топовыми бойцами моего размера или крупнее

«Вот моя новогодняя резолюция, - написал Пакьяо в своем твиттере. - Я продолжаю драться только с опытными бойцами моего размера или крупнее».

Here is an early New Year's resolution. To continue to only fight experienced opponents who are my size or bigger. @PBC @TGBPromotions @SHOSports @ShowtimeBoxing @MGMGrandGarden @AXS #PacquiaoBroner