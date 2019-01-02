Мэнни Пакьяо: В отличие от Мэйвезера, я дерусь с топовыми бойцами моего размера или крупнее - Советский спорт
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Бокс02 января 2019 09:46

Мэнни Пакьяо: В отличие от Мэйвезера, я дерусь с топовыми бойцами моего размера или крупнее

40-летний чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал последнее выступление Флойда Мэйвезера-младшего в Японии.

«Вот моя новогодняя резолюция, - написал Пакьяо в своем твиттере. - Я продолжаю драться только с опытными бойцами моего размера или крупнее».

19 января Мэнни Пакьяо должен сразиться с экс-чемпионом мира в четырех весах американцем Эдриеном Бронером.

Флойд Мэйвезер 31 декабря досрочно победил в показательном поединке японского кикбоксера Тенсина Насукаву.

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