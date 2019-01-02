Мэнни Пакьяо: В отличие от Мэйвезера, я дерусь с топовыми бойцами моего размера или крупнее

40-летний чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал последнее выступление Флойда Мэйвезера-младшего в Японии.
«Вот моя новогодняя резолюция, - написал Пакьяо в своем твиттере. - Я продолжаю драться только с опытными бойцами моего размера или крупнее».
Here is an early New Year's resolution. To continue to only fight experienced opponents who are my size or bigger. @PBC @TGBPromotions @SHOSports @ShowtimeBoxing @MGMGrandGarden @AXS #PacquiaoBroner— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 31 декабря 2018 г.
19 января Мэнни Пакьяо должен сразиться с экс-чемпионом мира в четырех весах американцем Эдриеном Бронером.
Флойд Мэйвезер 31 декабря досрочно победил в показательном поединке японского кикбоксера Тенсина Насукаву.