Федерация бокса России планирует организовать бои с участием Бетербиева, Гассиева и Чудинова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о намерениях на 2019 год по организации поединков с участием российских бойцов.
«Планируем провести в России несколько боев Мурата Гассиева, а также Артура Бетербиева и Федора Чудинова. Необходимо, чтобы наши сильнейшие боксеры проводили поединки в России», — сказал Кремлев агентству ТАСС.
Артур Бетербиев владеет чемпионским поясом IBF в полутяжелом весе.
Мурат Гассиев ранее владел двумя чемпионскими поясами в первом тяжелом весе.