Бокс 03 января 2019 10:09 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Федерация бокса России планирует организовать бои с участием Бетербиева, Гассиева и Чудинова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о намерениях на 2019 год по организации поединков с участием российских бойцов.