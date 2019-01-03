Федерация бокса России планирует организовать бои с участием Бетербиева, Гассиева и Чудинова - Советский спорт
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Бокс03 января 2019 10:09Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Федерация бокса России планирует организовать бои с участием Бетербиева, Гассиева и Чудинова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о намерениях на 2019 год по организации поединков с участием российских бойцов.

«Планируем провести в России несколько боев Мурата Гассиева, а также Артура Бетербиева и Федора Чудинова. Необходимо, чтобы наши сильнейшие боксеры проводили поединки в России», — сказал Кремлев агентству ТАСС.

Артур Бетербиев владеет чемпионским поясом IBF в полутяжелом весе.

Мурат Гассиев ранее владел двумя чемпионскими поясами в первом тяжелом весе.

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