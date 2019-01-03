Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко (видео)

В ночь на 3 января в Киеве боксер Петр Очеретяный убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, сообщают «Вести».
По информации издания, Хмелюк вступил в перепалку с прохожим, который выгуливал двух собак. В ходе конфликта хозяин животных нанес удар кулаком в голову Хмелюку. Тот потерял сознание и упал на асфальт.
Приехавшая на место происшествия «скорая» спасти Хмелюка не смогла. Согласно заключению медиков, мужчина умер от удара в голову, не приходя в сознание.
Нападавший является известным боксером Петром Очеретяным, много лет представляющим Лигу профессионального бокса страны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Відео конфлікту під час якого був нанесений смертельний удар!— Позивний Колим (@sahsa5555555551) 3 января 2019 г.
Під час якого загинув Василь Хмелюк!
Підозрюваний прийшов з адвокатом до поліції! pic.twitter.com/RaSMYUJHXF