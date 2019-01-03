Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс03 января 2019 22:17Источник: «Вести»

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко (видео)

В ночь на 3 января в Киеве боксер Петр Очеретяный убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, сообщают «Вести».

По информации издания, Хмелюк вступил в перепалку с прохожим, который выгуливал двух собак. В ходе конфликта хозяин животных нанес удар кулаком в голову Хмелюку. Тот потерял сознание и упал на асфальт.

Приехавшая на место происшествия «скорая» спасти Хмелюка не смогла. Согласно заключению медиков, мужчина умер от удара в голову, не приходя в сознание.

Нападавший является известным боксером Петром Очеретяным, много лет представляющим Лигу профессионального бокса страны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта