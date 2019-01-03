Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко (видео)

Бокс 03 января 2019 22:17 Источник: «Вести»

В ночь на 3 января в Киеве боксер Петр Очеретяный убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, сообщают «Вести».

По информации издания, Хмелюк вступил в перепалку с прохожим, который выгуливал двух собак. В ходе конфликта хозяин животных нанес удар кулаком в голову Хмелюку. Тот потерял сознание и упал на асфальт.

Приехавшая на место происшествия «скорая» спасти Хмелюка не смогла. Согласно заключению медиков, мужчина умер от удара в голову, не приходя в сознание.

Нападавший является известным боксером Петром Очеретяным, много лет представляющим Лигу профессионального бокса страны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.