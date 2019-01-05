Александр Усик: У меня не было особого желания боксировать в России - Советский спорт
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Бокс05 января 2019 18:52Автор: Сметанникова Дарья

Александр Усик: У меня не было особого желания боксировать в России

Украинский боксер Александр Усик поделился воспоминаниями от боя с россиянином Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

«У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Я решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне все равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Знаете, когда Украина заживёт хорошо? Когда каждый честно и качественно начнет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикуют меня, добросовестно делают свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу", — приводит слова Усика издание «Экспресс».

#усик александр#гассиев мурат
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