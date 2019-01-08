Александр Поветкин: С какой стати Уайт называет меня трусом, я лично, понять не могу

Бокс 08 января 2019 20:13 Источник: Vsenabox.ru

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин ответил на недавнее обвинение в трусости, выдвинутое ему британцем Диллианом Уайтом.

- С какой стати Уайт называет меня трусом? я лично, понять не могу! Все идет по плану, повторюсь с боксом завязывать не собираюсь. Готовлюсь к поединку, надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником мне неважно, - приводит слова Поветкина

Напомним, что раннее Диллиан Уайт обвинил Поветкина в трусости, выразив сомнения в том, что российский боксер действительно хочет выйти с ним на ринг.