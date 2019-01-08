Александр Поветкин: С какой стати Уайт называет меня трусом, я лично, понять не могу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс08 января 2019 20:13Источник: Vsenabox.ru

Александр Поветкин: С какой стати Уайт называет меня трусом, я лично, понять не могу

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин ответил на недавнее обвинение в трусости, выдвинутое ему британцем Диллианом Уайтом.

- С какой стати Уайт называет меня трусом? я лично, понять не могу! Все идет по плану, повторюсь с боксом завязывать не собираюсь. Готовлюсь к поединку, надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником мне неважно, - приводит слова Поветкина

Напомним, что раннее Диллиан Уайт обвинил Поветкина в трусости, выразив сомнения в том, что российский боксер действительно хочет выйти с ним на ринг.

#Уайт Диллиан#поветкин александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта