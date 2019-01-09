Организаторы WBSS опровергли слухи о финансовых проблемах

Бокс 09 января 2019 12:00 Источник: vRINGe.com Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Vringe.com.

Промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды, одни из организаторов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), заявили, что даты и места проведения полуфинальных поединков второго сезона будут объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что организаторы испытывают серьезные проблемы с финансированием, и первый, кто об этом заявил – американец Риджис Прогрейс.

Напомним, в полуфинале второго сезона должны встретиться:

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

Майрис Бриедис (Латвия) – Кшиштоф Гловацки (Польша)

Юниэр Дортикос (Куба) – Эндрю Табити (США)

Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Иван Баранчик (Беларусь) – Джош Тейлор (Великобритания)

Кирилл Релих (Беларусь) – Риджис Прогрейс (США)

Легчайший вес (до 53,5 кг)

Эммануэль Родригес (Пуэрто-Рико) – Наоя Иноуэ (Япония)

Золани Тете (ЮАР) – Нонито Донэйр (Филиппины)