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Бокс09 января 2019 12:00Источник: vRINGe.comАвтор: Гичунцев Артур

Организаторы WBSS опровергли слухи о финансовых проблемах

Об этом сообщает Vringe.com.

Промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды, одни из организаторов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), заявили, что даты и места проведения полуфинальных поединков второго сезона будут объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что организаторы испытывают серьезные проблемы с финансированием, и первый, кто об этом заявил – американец Риджис Прогрейс.

Напомним, в полуфинале второго сезона должны встретиться:

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

Майрис Бриедис (Латвия) – Кшиштоф Гловацки (Польша)

Юниэр Дортикос (Куба) – Эндрю Табити (США)

Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Иван Баранчик (Беларусь) – Джош Тейлор (Великобритания)

Кирилл Релих (Беларусь) – Риджис Прогрейс (США)

Легчайший вес (до 53,5 кг)

Эммануэль Родригес (Пуэрто-Рико) – Наоя Иноуэ (Япония)

Золани Тете (ЮАР) – Нонито Донэйр (Филиппины)

#Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)
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