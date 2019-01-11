Диллиан Уайт: После встречи со мной Кличко точно не вернется на ринг

Бокс 11 января 2019 16:59 Источник: The Sun Автор: Сметанникова Дарья

Британский боксер Диллиан Уайт сообщил, что готов к бою с украинцем Владимиром Кличко в апреле.

Ранее сообщалось, что Кличко может вернуться на ринг после двухлетней паузы. Уайт пока не может договорится о поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

«В супертяжелом весе случаются странные вещи. Я только знаю, что бой с Джошуа в апреле очень маловероятен. Я недавно получил от него тупейшее предложение, а ждал его с октября. Он явно не хочет драться.

Я определенно согласился бы на бой с Кличко. Он может получить этот бой, если хочет. После встречи со мной он точно больше не вернется на ринг. Обещаю», — цитирует Уайта The Sun.

Владимир Кличко не проводил бои с 2017 года, когда его нокаутировал в 11-м раунде англичанин Энтони Джошуа.